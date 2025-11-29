Российские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира Большого шлема в Абу-Даби. Аюб Блиев взял золото в весовой категории до 60 киллограмм, победив в финале представителя Монголии.

Эта награда стала первой для сборной России после возвращения права выступать под национальным флагом. Мурад Чопанов завоевал серебро в категории до 66 килограмм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.