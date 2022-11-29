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29 ноября, 22:15

Спорт

Две игры 3-го тура группового этапа ЧМ по футболу стартовали в Катаре

Две игры 3-го тура группового этапа ЧМ по футболу стартовали в Катаре

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, в Катаре стартовали две игры 3-го тура группового этапа. Сборная Англии встречается с Уэльсом, а США – с командой Ирана.

Ранее в этот день прошли заключительные матчи в группе A. Нидерланды обыграли Катар со счетом 2:0, а сенегальцы одолели Эквадор со счетом 2:1. В итоге в плей-офф вышли сборные Сенегала и Нидерландов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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