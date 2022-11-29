В Сети показали кадры восторженных детей, которых поприветствовал Месси

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Футболист Лионель Месси вновь оказался в центре внимания, на этот раз детей. На кадрах видно, как аргентинец идет в подтрибунное помещение, где его уже ждали маленькие фанаты. От одного его приветствия у детей радостные эмоции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.