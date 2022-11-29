Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Спорт

Видео с футболистами сборной Англии стало вирусным в Сети

Видео с футболистами сборной Англии стало вирусным в Сети

Зарубежные СМИ написали о драке между игроками "Зенита" и "Спартака"

Организаторы пустили всех желающих бесплатно на второй тайм матча ЧМ по футболу в Катаре

Сербия сыграла вничью с Камеруном на ЧМ-2022

Сербия сыграла вничью с Камеруном на ЧМ-2022

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Бельгийцы устроили массовые беспорядки после матча своей сборной

Боец ММА Яков Букин публично поддержал участников СВО

Экс-судья Федотов назвал драку футболистов "Зенита" и "Спартака" позором футбола РФ

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Видеоролик со сборной Англии завирусился в Сети. На нем прохожие попросили провести девушку небольшую экскурсию и показать им хорошее кафе. Она привела компанию на рынок в Дохе, а там выяснилось, что мужчины, которым она вызвалась помочь, оказались футболистками сборной Англии. Однако многие комментаторы не исключают, что видео постановочное.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика