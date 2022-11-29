Видео с футболистами сборной Англии стало вирусным в Сети

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Видеоролик со сборной Англии завирусился в Сети. На нем прохожие попросили провести девушку небольшую экскурсию и показать им хорошее кафе. Она привела компанию на рынок в Дохе, а там выяснилось, что мужчины, которым она вызвалась помочь, оказались футболистками сборной Англии. Однако многие комментаторы не исключают, что видео постановочное.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.