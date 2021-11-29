Универсиада-2021 в Люцерне отменена из-за "Омикрон"-штамма коронавируса

В Люцерне отменили зимнюю Универсиаду-2021 года из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом говорится на сайте Федерации университетского спорта Швейцарии.

По словам организаторов, на такой шаг они были вынуждены пойти из-за очень динамичного развития пандемии и связанных с ней ограничений на въезд.

"Омикрон" появился в ЮАР, но заболевшие им есть уже во многих европейских странах. По словам некоторых ученых, его появление может стать гораздо более серьезным испытанием для людей и для экономики, по сравнению с "Дельтой". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.