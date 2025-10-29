29 октября, 11:30Спорт
Семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября
31 октября и 1 ноября в Гостином Дворе состоится семейный фестиваль "Спортлэнд". Мероприятие предложит гостям мастер-классы и спортивные состязания по 50 различным видам спорта.
Профессиональные инструкторы и тренеры будут обучать участников необходимым навыкам для выполнения упражнений. Подробная информация о записи и участии в турнирах доступна на официальном сайте мероприятия.
