Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Адам Ружичка за 40 секунд до сирены.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже. Он обыграл соперника из США Лернера Тьена со счетом 6:4, 6:4. Матч продлился 1 час 20 минут.

Российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Китае. Матч закончился со счетом 6:2, 3:6, 7:6. Встреча продлилась почти 3 часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.