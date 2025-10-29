Форма поиска по сайту

29 октября, 08:00

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Осенние тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" продлятся до 30 ноября

Международный фестиваль спортивного кино завершился в Москве

Футболист Андрей Мостовой впервые прокомментировал попытку похищения

Москвичи могут бесплатно научиться играть в бадминтон в спортивных комплексах города

Москвичи могут бесплатно освоить дзюдо в секциях города

Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября

Фитнес-блогер Никита Серов рассказал, какое упражнение помогает взбодриться утром

Московский "Спартак" обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Адам Ружичка за 40 секунд до сирены.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже. Он обыграл соперника из США Лернера Тьена со счетом 6:4, 6:4. Матч продлился 1 час 20 минут.

Российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Китае. Матч закончился со счетом 6:2, 3:6, 7:6. Встреча продлилась почти 3 часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

