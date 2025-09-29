Матч между "Реалом" и Кайратом" в Лиге чемпионов состоится в Казахстане 30 сентября

Матч между испанским футбольным клубом "Реал Мадрид" и казахстанской командой "Кайрат" в Лиге чемпионов состоится в Алма-Ате 30 сентября.

Испанцы уже прилетели и провели тренировку. Многие фанаты приехали за несколько часов до ее начала, чтобы вживую увидеть игру легендарной команды. По сообщениям очевидцев, возле стадиона и на прилегающей территории безопасность обеспечивают военные.

