Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 19:15

Спорт

Матч между "Реалом" и Кайратом" в Лиге чемпионов состоится в Казахстане 30 сентября

Матч между "Реалом" и Кайратом" в Лиге чемпионов состоится в Казахстане 30 сентября

Суд рассмотрит дело футболиста Аршавина об уменьшении алиментов 9 октября

Футболист Аршавин обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов

ФК "Спартак" разгромил "Нижний Новгород" в РПЛ

В Азербайджане начались III Игры стран СНГ

Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном своей страны

"Зенит" победил "Оренбург" в матче 10-го тура РПЛ

В "Лужниках" состоялся финал спартакиады "Моспром"

Второй день детского велофестиваля стартует в Москве

Матч между испанским футбольным клубом "Реал Мадрид" и казахстанской командой "Кайрат" в Лиге чемпионов состоится в Алма-Ате 30 сентября.

Испанцы уже прилетели и провели тренировку. Многие фанаты приехали за несколько часов до ее начала, чтобы вживую увидеть игру легендарной команды. По сообщениям очевидцев, возле стадиона и на прилегающей территории безопасность обеспечивают военные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортза рубежомвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика