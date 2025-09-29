ФК "Спартак" разгромил "Нижний Новгород" в РПЛ

Столичный "Спартак" разгромил "Нижний Новгород" в Российской Премьер-лиге (РПЛ). В стартовом составе впервые вышел 21-летний полузащитник Игорь Дмитриев, который сделал две голевые передачи и после игры поблагодарил болельщиков за поддержку.

В Азербайджане прошла торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ на новом стадионе в Гяндже. Мероприятие длилось более двух часов. На параде участников флаг России несли боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев.

