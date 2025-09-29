Форма поиска по сайту

29 сентября, 08:00

ФК "Спартак" разгромил "Нижний Новгород" в РПЛ

В Азербайджане начались III Игры стран СНГ

Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном своей страны

"Зенит" победил "Оренбург" в матче 10-го тура РПЛ

В "Лужниках" состоялся финал спартакиады "Моспром"

Второй день детского велофестиваля стартует в Москве

Финал спартакиады "Моспром" прошел в Москве 27 сентября

В столице начался финал Гран-при Российской дрифт серии

Первенство ФСО России по скоростному маневрированию началось в Подмосковье

Столичный "Спартак" разгромил "Нижний Новгород" в Российской Премьер-лиге (РПЛ). В стартовом составе впервые вышел 21-летний полузащитник Игорь Дмитриев, который сделал две голевые передачи и после игры поблагодарил болельщиков за поддержку.

В Азербайджане прошла торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ на новом стадионе в Гяндже. Мероприятие длилось более двух часов. На параде участников флаг России несли боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

