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29 сентября, 18:00

В мире

"Актуальный репортаж": призовые 200 тыс долларов не выплатили киберспортсменам из РФ

"Актуальный репортаж": призовые 200 тыс долларов не выплатили киберспортсменам из РФ

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Призовые 200 тысяч долларов не выплатили киберспортсменам из РФ. Организатор турнира Epic Games – компания-разработчик игры Fortnite – отказался выплачивать призовые.

Официальная причина заключается в том, что резидентам России ничего не полагается. Такие санкции прописаны в регламенте турнира.

Что происходит на спортивной арене и какие правила действуют для россиян? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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