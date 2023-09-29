"Актуальный репортаж": призовые 200 тыс долларов не выплатили киберспортсменам из РФ

Призовые 200 тысяч долларов не выплатили киберспортсменам из РФ. Организатор турнира Epic Games – компания-разработчик игры Fortnite – отказался выплачивать призовые.

Официальная причина заключается в том, что резидентам России ничего не полагается. Такие санкции прописаны в регламенте турнира.

Что происходит на спортивной арене и какие правила действуют для россиян? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.