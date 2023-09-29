Москвичам сообщили о ситуации с допуском юниорских команд РФ к соревнованиям

Европейские сборные одна за одной отказываются от участия в соревнованиях с российскими юными футболистами. 26 сентября UEFA допустил российских юниоров к отборочному турниру чемпионата Европы 2024 года.

После этой новости первой состязания бойкотировала Украина. Затем к ней присоединились сборные Англии, Польши, Латвии, Швеции и Дании. как это прокомментировали в Госдуме.

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