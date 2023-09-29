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Новости

29 сентября, 07:15

Спорт

Москвичам сообщили о ситуации с допуском юниорских команд РФ к соревнованиям

Москвичам сообщили о ситуации с допуском юниорских команд РФ к соревнованиям

"Мой район. Навигатор": стадион "Свиблово" открылся после реконструкции

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Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные России

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные РФ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Европейские сборные одна за одной отказываются от участия в соревнованиях с российскими юными футболистами. 26 сентября UEFA допустил российских юниоров к отборочному турниру чемпионата Европы 2024 года.

После этой новости первой состязания бойкотировала Украина. Затем к ней присоединились сборные Англии, Польши, Латвии, Швеции и Дании. как это прокомментировали в Госдуме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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