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Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

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16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала после ссоры с тренером. По данным СМИ, на Покровской набережной были найдены ее вещи. У фигуристки была тренировка 28 августа в "Чкалов Арене" на северо-западе Москвы.

Как заявили СМИ, примерно в 18:00 она поссорилась с тренером и ушла из Ледового дворца. На связь девушка не выходила. О пропаже сообщила ее мать и написала заявление в полицию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка идет одна по улице.

Известно, что она зашла в парк на Покровской набережной. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что сотрудники поисково-спасательного отряда начали изучать акваторию Москвы-реки. А поисковики из организации "ЛизаАлерт" объявили сбор волонтеров для поиска пропавшей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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