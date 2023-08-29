Мать главы испанской федерации футбола объявила голодовку из-за скандала

Скандал с участием главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалес, который поцеловал спортсменку на церемонии награждения, получил продолжение. Мать спортивного чиновника объявила голодовку в защиту сына.

Ранее Рубиалеса отстранили от работы на три месяца за поведение на подиуме женского футбольного чемпионата мира. Однако его мать выступила против такого наказания. Она считает, что поцелуй был по обоюдному согласию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.