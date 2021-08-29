Россия и Япония встретились в финале ЧМ по пляжному футболу

Определился бронзовый призер чемпионата мира по пляжному футболу: Швейцария обыграла Сенегал. Сейчас же за золото борются сборные России и Японии.

Пока россияне ведут со счетом 4:2. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

