Матч Россия – Хорватия в Москве смогут посетить более 20 тысяч зрителей

Более 20 тысяч зрителей смогут посетить матч Россия – Хорватия в Москве, сообщает пресс-служба РФС. Встреча состоится 1 сентября.

Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Дополнительно к уже выпущенным трем тысячам билетов откроют продажу на верхние ярусы трибун А, В, С. На них смогут попасть только вакцинированные болельщики или те, кто переболел коронавирусом не позднее полугода назад. Эти сектора разрешат заполнить на 50%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

