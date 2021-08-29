Медальная копилка ПКР на Паралимпиаде пополнилась тремя наградами

Медальная копилка российской сборной на Паралимпиаде пополнилась тремя наградами. Золото завоевал пловец Дмитрий Черняев.

Он стал первым на дистанции 100 метров брасом, установив новый мировой рекорд (1 минута 31,96 секунды). Черняев принес России 15-е золото Паралимпиады.

Всего на счету российских спортсменов 48 наград: 15 золотых, 9 серебряных и 24 бронзовые медали. На первой строчке в медальном зачете располагается команда Китая, вторыми идут британцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.