Москвичам рассказали о подготовке к финалу ЧМ по пляжному футболу

Финал чемпионата мира по пляжному футболу, в котором российская сборная встретится с командой Японии, состоится в воскресенье в "Лужниках". В настоящее время там идет активная подготовка к игре.

Ранее в полуфинальном матче ЧМ российская команда в серии пенальти одержала победу над сборной Швейцарии.

Основное время закончилось со счетом 5:5. В дополнительное время командам не удалось забить, однако в серии пенальти россияне были точнее – 5:4. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.