Российские спортсмены завоевали 28 медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали восьмое золото на Олимпиаде: рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили француженок.

Кроме того, Елена Орябинская и Василиса Степанова заработали серебряные медали в академической гребле в двойках.

Бронзовые медали заработали дзюдоист Нияз Ильясов и гимнастка Ангелина Мельникова. Еще одна бронза у пловца Климента Колесникова в дисциплине "100 метров вольным стилем". Всего сборная ОКР завоевала 28 медалей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.