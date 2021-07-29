Теннисистки Кудерметова и Веснина не прошли в финал ОИ в парном разряде

Теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смогли выйти в финал Олимпийских игр в Токио в парном разряде. Они поборются за бронзу.

Новый соревновательный день на Олимпиаде и новый шанс ворваться в тройку медального зачета для российских спортсменов. Копилку наград уже пополнил пловец Климент Колесников, который принес бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем.

Серебро завоевали Елена Орябинская и Василиса Степанова в академической гребле в двойках. Сразу после церемонии награждения девушки передали привет своим преданным болельщикам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.