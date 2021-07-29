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Спорт

07:15

Пловец Климент Колесников выиграл бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем

спорт видео Иван Лозовой Кристина Курума

Пловец Климент Колесников выиграл бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. Это уже вторая его медаль на Играх в Токио. Ранее он взял серебро на дистанции 100 метров на спине.

Сегодняшний медальный счет российских олимпийцев рано утром открыли девушки. Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Уступили лишь новозеландкам, а третье место заняла команда Канады.

В общем медальном зачете делегация спортсменов ОКР по-прежнему занимает 4 место. Всего 25 наград: 7 медалей высшей пробы, 11 серебряных и 7 бронзовых наград. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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