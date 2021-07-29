Пловец Климент Колесников выиграл бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. Это уже вторая его медаль на Играх в Токио. Ранее он взял серебро на дистанции 100 метров на спине.

Сегодняшний медальный счет российских олимпийцев рано утром открыли девушки. Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Уступили лишь новозеландкам, а третье место заняла команда Канады.

В общем медальном зачете делегация спортсменов ОКР по-прежнему занимает 4 место. Всего 25 наград: 7 медалей высшей пробы, 11 серебряных и 7 бронзовых наград. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.