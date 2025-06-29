Жителей и гостей города пригласили на Московский марафон тренировок

Тех, кто хочет провести выходной активно, приглашают на Московский марафон тренировок, который проходит в южном ядре спорткомплекса "Лужники". В фитнес-программе – джампинг, стретчинг, фит-рок, йога, зумба и многое другое. Проводят все это профессиональные тренеры ведущих студий Москвы, а создают атмосферу популярные артисты, диджеи и музыканты.

Также можно посетить и другие площадки, в том числе смузи-бар, аквагрим, сухой бассейн или поиграть в мини-гольф или петанк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.