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29 июня, 10:00

Спорт

Жителей и гостей города пригласили на Московский марафон тренировок

Жителей и гостей города пригласили на Московский марафон тренировок

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Тех, кто хочет провести выходной активно, приглашают на Московский марафон тренировок, который проходит в южном ядре спорткомплекса "Лужники". В фитнес-программе – джампинг, стретчинг, фит-рок, йога, зумба и многое другое. Проводят все это профессиональные тренеры ведущих студий Москвы, а создают атмосферу популярные артисты, диджеи и музыканты.

Также можно посетить и другие площадки, в том числе смузи-бар, аквагрим, сухой бассейн или поиграть в мини-гольф или петанк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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