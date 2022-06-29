Болельщики смогут оформить Fan ID с 4 июля. Об этом рассказали в Минцифры. Без пропуска попасть на игры РПЛ, например, не получится.

Депутат Госдумы Роман Терюшков пояснил, что данная мера позволит перейти к более цивилизованному поведению болельщиков на спортивных объектах. При этом он добавил, что отказы могут быть в случае серьезных нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

