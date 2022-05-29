Фанаты "Спартака" празднуют победу клуба на Кубке России в центре Москвы

В центре Москвы фанаты "Спартака" празднуют победу клуба в финале Кубка России. Болельщики, по сообщению СМИ, даже перекрыли Мясницкую улицу.

О том, что происходит в центре столицы прямо сейчас – в прямом эфире телеканала Москва 24.

