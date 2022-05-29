"Спартак" выиграл Кубок России по футболу

29 мая, 20:35
Московский "Спартак" впервые с 2003 года взял Кубок России по футболу. Игра с "Динамо" завершилась со счетом 2:1. Все билеты на игру были проданы. На стадионе собрались почти 70 000 болельщиков.
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка. Женщина погибла в Ленинском районе города, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Рыбная неделя" завершается в Москве. На площадках фестиваля можно купить рыбу на любой вкус – от южной барабульки до муксуна из Якутии.
В районе метро "Кузьминки" снимают со здания ресторана макдональдс фирменную вывеску. Очевидцы публикуют видео и фото демонтажа в Сети. Вывески снимают не только в Москве, но и по всей России. Вскоре рестораны заработают под новым брендом. Они могут открыться уже 12 июня. Обещают, что меню останется прежним, а названия блюд будут максимально приближены к уже известным.
Мощные ливни в Бразилии привели к жертвам. Местные СМИ сообщают о гибели 44 человек. При этом 56 человек пропали без вести. 25 пострадавших получили травмы. Северо-восток страны заливает последние несколько дней. Это привело к паводку и оползням. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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