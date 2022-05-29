"Динамо" и "Спартак" разыгрывают Кубок России в Лужниках.

На этой неделе в мире выявили в четыре раза меньше заболевших COVID-19, чем на прошлой.

Курорт Красная Поляна открыл летний сезон, кататься на лыжах можно будет до июля.

