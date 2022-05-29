Болельщики рассказали о своих ожиданиях от финала Кубка России по футболу

Более 70 000 болельщиков пришли в Лужники, чтобы посмотреть финальный матч Кубка России по футболу. На игру продали все билеты.

Болельщики и эксперты рассказали о своих ожиданиях от матча. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

