Шесть набережных включили в маршрут Московского полумарафона

В столице стартовал самый крупный забег России – Московский полумарафон, его дистанция – 21 километр. Маршрут проходит по шести набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской.

Движение для транспорта перекрыли, поэтому участники смогут увидеть с нового ракурса здание президиума Российской академии наук, Крымский мост, Храм Христа Спасителя и Кремль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.