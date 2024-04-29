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29 апреля, 10:15

Спорт

Шесть набережных включили в маршрут Московского полумарафона

Шесть набережных включили в маршрут Московского полумарафона

Московский полумарафон стартовал в столице 29 апреля

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В столице стартовал самый крупный забег России – Московский полумарафон, его дистанция – 21 километр. Маршрут проходит по шести набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской.

Движение для транспорта перекрыли, поэтому участники смогут увидеть с нового ракурса здание президиума Российской академии наук, Крымский мост, Храм Христа Спасителя и Кремль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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