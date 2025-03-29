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29 марта, 21:15

Спорт

Московский школьник завоевал золотую медаль первенства мира по шахматам

Московский школьник завоевал золотую медаль первенства мира по шахматам

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12-летний московский школьник Матфей Юрасов стал чемпионом мира по шахматам в возрастной категории до 13 лет. Юный шахматист – воспитанник спортивной школы имени Михаила Ботвинника Московского дворца пионеров, одной из ведущих шахматных школ страны.

До мирового первенства Матфей неоднократно побеждал на чемпионатах Москвы и России. Всего сборную России на турнире представляли 48 юных шахматистов, половина из которых были из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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