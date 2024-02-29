Новости часа: Путин анонсировал налоговые вычеты для граждан, которые сдают нормы ГТО

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Президент РФ в ходе мероприятия анонсировал налоговые вычеты для граждан, которые сдают нормы ГТО и проходят диспансеризацию.

По его словам, необходимо также проработать амнистию некрупных компаний, которые до этого часто дробили бизнес.

Путин подчеркнул, что в России планируется отремонтировать почти 800 общежитий.