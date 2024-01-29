29 января, 18:15Спорт
Новости мира: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил
Спортивный арбитражный суд признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го.
Таким образом, Валиеву лишат золотой медали за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Решение по другим фигуристам будет принимать Международный союз конькобежцев.
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США в Аденском заливе. Об этом сообщил один из лидеров мятежного движения. Пораженный корабль – это экспедиционная мобильная база. Она перевозит боеприпасы, а также используется для отправки десанта и спецназа.
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