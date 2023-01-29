Для российских и белорусских атлетов разработают специальную систему квот. Об этом сообщили в Олимпийском совете Азии.

С ее помощью спортсмены смогут выступить на ближайшей Олимпиаде в Париже в дисциплинах, где нужно установить количественные показатели. Например, в легкой атлетике или стрельбе, где бальная система оценок, однако ее нет в единоборствах.

В среду Международный олимпийский комитет предложил допустить российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В частности, они не должны принимать активного участия в поддержке специальной военной операции.

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