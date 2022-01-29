Кокорина выгоняют из итальянской "Фиорентины"

Александра Кокорина выгоняют из "Фиорентины". Клуб ведет переговоры о расторжении контракта с ним. Об этом пишут итальянские СМИ.

Футболиста пытались продать другой команде. Год назад он перешел из московского "Спартака" в "Фиорентину".

