Российские спортсмены продолжают прибывать в Пекин на Олимпиаду

Российские спортсмены продолжают прибывать в Пекин и снимают репортажи о своей жизни. Кадрами поделились саночники, которые накануне разместились в олимпийской деревне. О первых днях на китайской земле рассказал трехкратный чемпион мира Роман Репилов.

Утро в китайской деревне уже встретили команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Сегодня к спортсменам должны были присоединиться биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также тренер биатлонной сборной, но вылет из Шереметьево откладывали по техническим причинам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.