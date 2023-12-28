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28 декабря, 23:00

Спорт

Участников полуфиналов турнира по керлингу определили в Москве

Участников полуфиналов турнира по керлингу определили в Москве

Соревнования по керлингу завершатся в Москве 29 декабря

Заключительные состязания турнира по керлингу состоятся 28–29 декабря

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В четверг, 28 декабря, в Москве определились участники полуфиналов Открытого турнира по керлингу. Его проводит Московская академия зимних видов спорта. Соревнуются и мужские, и женские команды.

Также в столице работают клубы и школы для игры в керлинг. Учреждения открыты на Волгоградском проспекте в спорткомплексе Москвич, "Новой лиге" на Сущевском валу, а также спортшколе "Зеленоград".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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