Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 23:00

Спорт

Аюб Блиев принес сборной РФ по дзюдо первое золото после возвращения права на флаг

Аюб Блиев принес сборной РФ по дзюдо первое золото после возвращения права на флаг

Бесплатные тренировки по растяжке доступны для москвичей любого уровня подготовки

Турнир по боксу стартовал в Москве

Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки по растяжке

МОК допустил российских фигуристов-одиночников к ОИ-2026

"Динамо" вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу

Тренировку по баскетболу проведут в комплексе "Московский" 28 ноября

В Москве простились с лучшим бомбардиром ФК "Спартак" Никитой Симоняном

МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

Российским дзюдоистам разрешили использовать на международных соревнованиях флаг и гимн

Спортсмен из Санкт-Петербурга Аюб Блиев принес российской сборной по дзюдо первое золото после возвращения команде права выступать под национальным флагом. Атлет победил в категории до 60 килограммов на турнире Большого шлема.

Соревнования, которые проходят в Абу-Даби, завершатся 30 ноября. 28-летний Блиев ранее завоевал бронзовую и серебряную медали на чемпионате мира и Европы соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина Кузнеченкова

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика