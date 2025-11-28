Аюб Блиев принес сборной РФ по дзюдо первое золото после возвращения права на флаг

Спортсмен из Санкт-Петербурга Аюб Блиев принес российской сборной по дзюдо первое золото после возвращения команде права выступать под национальным флагом. Атлет победил в категории до 60 килограммов на турнире Большого шлема.

Соревнования, которые проходят в Абу-Даби, завершатся 30 ноября. 28-летний Блиев ранее завоевал бронзовую и серебряную медали на чемпионате мира и Европы соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

