Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов-одиночников к ОИ-2026. Спортсмены Аделия Петросян и Петр Гуменник смогут выступить в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В сентябре Петросян и Гуменник стали победителями квалификационного турнира и завоевали олимпийские квоты. Спортсменам необходимо подписать условия участия, в которых содержится обязательство соблюдать Олимпийскую хартию. Зимние игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

