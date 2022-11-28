Сербия сыграла вничью с Камеруном на ЧМ-2022

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, 28 ноября состоялась встреча Камеруна и Сербии. Она закончилось ничьей – 3:3.

Сообщается, что организаторы чемпионата мира в перерыве матча открыли турникеты одного из входов и пустили на трибуны всех желающих – без билетов. Акцией воспользовались как минимум несколько десятков человек. А перед матчем болельщики поддерживали команды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.