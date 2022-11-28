Сербия сыграла вничью с Камеруном на ЧМ-2022

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Состоялась встреча команд Камеруна и Сербии, которая закончилась ничьей – 3:3. Сборная Сербии первая в истории чемпионатов мира забила сразу два мяча в компенсированное время первого тайма.

Организаторы чемпионата мира в перерыве матча открыли турникеты одного из входов и пустили на трибуны всех желающих без билетов. Такой акцией воспользовались несколько десятков человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.