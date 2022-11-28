Бельгийцы устроили массовые беспорядки после матча своей сборной

Телеканал Москва 24 в рубрике "Болеем за ваших" каждый день рассказывает, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В воскресенье, 27 ноября, сборная Бельгии проиграла команде Марокко со счетом 0:2. Десятки человек вышли на улицы и устроили погромы в зоне, где живет много выходцев с Ближнего Востока. Они жгли мусорные баки, повредили машины и городскую технику. В городе пришлось закрывать некоторые улицы и станции метро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.