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Бельгийцы устроили массовые беспорядки после матча своей сборной

Бельгийцы устроили массовые беспорядки после матча своей сборной

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Болеем за ваших" каждый день рассказывает, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

В воскресенье, 27 ноября, сборная Бельгии проиграла команде Марокко со счетом 0:2. Десятки человек вышли на улицы и устроили погромы в зоне, где живет много выходцев с Ближнего Востока. Они жгли мусорные баки, повредили машины и городскую технику. В городе пришлось закрывать некоторые улицы и станции метро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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