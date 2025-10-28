Осенние тренировки проекта "Мой спортивный район" продлятся до конца ноября

В Москве продолжается осенняя программа проекта "Мой спортивный район". Бесплатные тренировки с профессиональными тренерами будут доступны жителям столицы до конца ноября. После завершения осеннего сезона запланирован старт зимней спортивной программы.

В рамках проекта москвичи могут заниматься различными видами физической активности, включая зумбу и другие спортивные направления. Тренировки проходят в разных локациях города и включают как групповые занятия, так и спортивные соревнования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.