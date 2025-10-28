Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 20:30

Спорт

Осенние тренировки проекта "Мой спортивный район" продлятся до конца ноября

Осенние тренировки проекта "Мой спортивный район" продлятся до конца ноября

Футболист Андрей Мостовой впервые прокомментировал попытку похищения

Москвичи могут бесплатно научиться играть в бадминтон в спортивных комплексах города

Жители Москвы могут записаться на бесплатные тренировки по бадминтону

Москвичи могут бесплатно освоить дзюдо в секциях города

Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября

Фитнес-блогер Никита Серов рассказал, какое упражнение помогает взбодриться утром

Месси и Роналду стали претендентами на попадание в символическую сборную 2025 года

Бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу пройдут в спорткомплексах Москвы

Российский теннисист Рублев победил в первом круге турнира Masters 1 000 в Париже

В Москве продолжается осенняя программа проекта "Мой спортивный район". Бесплатные тренировки с профессиональными тренерами будут доступны жителям столицы до конца ноября. После завершения осеннего сезона запланирован старт зимней спортивной программы.

В рамках проекта москвичи могут заниматься различными видами физической активности, включая зумбу и другие спортивные направления. Тренировки проходят в разных локациях города и включают как групповые занятия, так и спортивные соревнования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоАлексей ЛазаренкоАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика