Жители Москвы могут записаться на бесплатные тренировки по бадминтону

Жители столицы могут бесплатно заниматься бадминтоном в нескольких спортивных комплексах. Этот вид спорта доступен для людей любого возраста и уровня подготовки, способствует гармоничному развитию организма и укреплению здоровья.

Тренировки проходят в спортивных комплексах "Марьина Роща", "Одиссей", "Эдельвейс", "Солнечный" и в "Доме спорта". Записаться в секцию можно через портал "Московский спорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.