Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 13:15

Спорт

Жители Москвы могут записаться на бесплатные тренировки по бадминтону

Жители Москвы могут записаться на бесплатные тренировки по бадминтону

Москвичи могут бесплатно освоить дзюдо в секциях города

Фестиваль "Спортлэнд" состоится в Гостином Дворе 31 октября и 1 ноября

Фитнес-блогер Никита Серов рассказал, какое упражнение помогает взбодриться утром

Месси и Роналду стали претендентами на попадание в символическую сборную 2025 года

Бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу пройдут в спорткомплексах Москвы

Российский теннисист Рублев победил в первом круге турнира Masters 1 000 в Париже

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по зумбе на ВДНХ

Бесплатные занятия по зумбе и йоге можно посетить на ВДНХ в Москве

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" начали проходить на ВДНХ в Москве

Жители столицы могут бесплатно заниматься бадминтоном в нескольких спортивных комплексах. Этот вид спорта доступен для людей любого возраста и уровня подготовки, способствует гармоничному развитию организма и укреплению здоровья.

Тренировки проходят в спортивных комплексах "Марьина Роща", "Одиссей", "Эдельвейс", "Солнечный" и в "Доме спорта". Записаться в секцию можно через портал "Московский спорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика