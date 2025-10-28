Российский теннисист Рублев победил в первом круге турнира Masters 1 000 в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев победил в первом круге турнира категории Masters 1 000 в Париже. Для него это первая победа с момента выступления на US Open 2025 года. Рублев обыграл британца Джейкоба Фирнли со счетом 6:1, 6:4. Матч продлился чуть более часа.

Международный союз конькобежцев начал расследование из-за игрушки. Во время второго этапа Гран-при по фигурному катанию спортсмены из Китая сидели в зоне выставления оценок с игрушечной баллистической ракетой с надписью DF-61. Игрушку посчитали неуместной.

