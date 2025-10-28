Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 08:00

Спорт

Российский теннисист Рублев победил в первом круге турнира Masters 1 000 в Париже

Российский теннисист Рублев победил в первом круге турнира Masters 1 000 в Париже

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по зумбе на ВДНХ

Бесплатные занятия по зумбе и йоге можно посетить на ВДНХ в Москве

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" начали проходить на ВДНХ в Москве

Студент организовал попытку похищения футболиста Мостового в Санкт-Петербурге

Столичный проект "Спортивные выходные" перешел на зимний режим

География столичного проекта "Мой спортивный район" расширится

Спортивный директор рассказал об основных направлениях нового комплекса в Зеленограде

Новости мира: власти Венесуэлы назвали провокацией учения США в Карибском бассейне

Четырех человек задержали в Петербурге за попытку похищения футболиста Мостового

Российский теннисист Андрей Рублев победил в первом круге турнира категории Masters 1 000 в Париже. Для него это первая победа с момента выступления на US Open 2025 года. Рублев обыграл британца Джейкоба Фирнли со счетом 6:1, 6:4. Матч продлился чуть более часа.

Международный союз конькобежцев начал расследование из-за игрушки. Во время второго этапа Гран-при по фигурному катанию спортсмены из Китая сидели в зоне выставления оценок с игрушечной баллистической ракетой с надписью DF-61. Игрушку посчитали неуместной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика