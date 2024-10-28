Новости регионов: теннисисткам Андреевой и Шнайдер предложили выплатить по 2,5 млн рублей

Минспорт РФ предложил выплатить российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер по 2,5 миллиона рублей за серебряные медали на Олимпиаде в Париже. Спортсменки стали единственными российскими призерами Игр. Они завоевали серебро в парном разряде. Тренерам девушек предлагается выплатить по 2 миллиона рублей. Всего до Олимпиады в Париже было допущено 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Им строго запрещалось демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Тем временем больше 20 участников драки доставили в полицию Сочи. В результате конфликта между двумя компаниями пострадал 17-летний подросток. Как сообщили в МВД, молодые люди подрались из-за девушки. 10 человек привлекли к административной ответственности.

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