Футбольный клуб "Барселона" может возглавить Хави Эрнандес

Футбольный клуб "Барселона" может возглавить его легендарный игрок Хави Эрнандес. Испанские спортивные СМИ пишут, что именно его кандидатуру рассматривают владельцы клуба после увольнения прежнего наставника Рональда Кумана.

Хави в составе Барселоны восемь раз становился чемпионом Испании и четырежды – победителем Лиги чемпионов. На данный момент он живет в Катаре и тренирует местный клуб "Аль-Садд".

Сообщается, что Хави уже уже согласился возглавить клуб, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Сменить главного тренера решили после крайне слабого выступления сине-гранатовых в первой части чемпионата испании. В 10 матчах Барселона одержала только 4 победы и идет сейчас на 9 месте.