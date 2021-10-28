Футбольный клуб "Барселона" может возглавить Хави Эрнандес

07:00
Футбольный клуб "Барселона" может возглавить его легендарный игрок Хави Эрнандес. Испанские спортивные СМИ пишут, что именно его кандидатуру рассматривают владельцы клуба после увольнения прежнего наставника Рональда Кумана.
Хави в составе Барселоны восемь раз становился чемпионом Испании и четырежды – победителем Лиги чемпионов. На данный момент он живет в Катаре и тренирует местный клуб "Аль-Садд".
Сообщается, что Хави уже уже согласился возглавить клуб, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Сменить главного тренера решили после крайне слабого выступления сине-гранатовых в первой части чемпионата испании. В 10 матчах Барселона одержала только 4 победы и идет сейчас на 9 месте.
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