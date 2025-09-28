Форма поиска по сайту

28 сентября, 09:00

Спорт

28 сентября, 09:00

Спорт

Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном своей страны

Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном своей страны. Паралимпийский комитет полностью восстановлен в правах. За такое решение проголосовало большинство делегатов генеральной ассамблеи Международного комитета в Сеуле.

Ограничения сняты на участие в Паралимпиаде и других соревнованиях под эгидой комитета: по легкой атлетике плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею, пулевой стрельбе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоДарья Крамарова

