28 сентября, 09:15Спорт
Проект "Спортивные выходные" открывает новый осенне-зимний сезон тренировок
Проект "Спортивные выходные" открывает новый осенне-зимний сезон тренировок на Северном и Южном речных вокзалах. Теперь их будут проводить в утреннее и вечернее время.
Начать день можно с занятий по йоге или растяжке. Их проводят с 11:00, а в 12:00 можно будет попробовать себя в новой дисциплине – фитроке. Вечером же гостей будут ждать танцевальные тренировки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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