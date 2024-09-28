Проект "Спортивные выходные" открывает новый осенне-зимний сезон тренировок на Северном и Южном речных вокзалах. Теперь их будут проводить в утреннее и вечернее время.

Начать день можно с занятий по йоге или растяжке. Их проводят с 11:00, а в 12:00 можно будет попробовать себя в новой дисциплине – фитроке. Вечером же гостей будут ждать танцевальные тренировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

