Глушаков вошел в окончательный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

В сборной России по футболу появятся 2 новичка. В заявку на октябрьские матчи команды попали игрок "Уфы" Гамид Агаларов и футболист "Крыльев Советов" Антон Зиньковский.

Вошел в итоговый состав и Денис Глушаков, который не вызывался в национальную команду 2,5 года.

8 октября сборная России сыграет со словаками, а 11 октября – со сборной Словении. После шести туров отбора на чемпионат наша команда находится на втором месте в группе, уступая хорватам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.