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Спорт

Конно-спортивный комплекс "Битца" открыли после масштабного обновления

Конно-спортивный комплекс "Битца" открыли после масштабного обновления

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Москвичи снова могут пользоваться конно-спортивным комплексом "Битца". Его открыли после капитального обновления. Исторические элементы удалось сохранить, а наполнение комплекса теперь соответствует всем мировым стандартам.

На данный момент конно-спортивный комплекс "Битца" считается крупнейшим в Европе и может ежедневно принимать до 1,5 тысячи посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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