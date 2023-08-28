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Теннисист Новак Джокович поучаствовал в Детском дне на Открытом чемпионате США

Теннисист Новак Джокович поучаствовал в Детском дне на Открытом чемпионате США

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Теннисист Новак Джокович продемонстрировал, что он способен отбить мяч разными предметами, а не только ракеткой. Сербский спортсмен, который занимает второе место в мировом рейтинге, принял участие в Детском дне на Открытом чемпионате США.

Джокович показал детям навыки игры различными предметами – лопаткой, доской, ракеткой для настольного тенниса, дорожным знаком, бейсбольной битой и сковородкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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