Теннисист Новак Джокович поучаствовал в Детском дне на Открытом чемпионате США

Теннисист Новак Джокович продемонстрировал, что он способен отбить мяч разными предметами, а не только ракеткой. Сербский спортсмен, который занимает второе место в мировом рейтинге, принял участие в Детском дне на Открытом чемпионате США.

Джокович показал детям навыки игры различными предметами – лопаткой, доской, ракеткой для настольного тенниса, дорожным знаком, бейсбольной битой и сковородкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.