"Динамо" в седьмой раз стало обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею.

Московское "Динамо" одержало победу над пекинским "Куньлунь Ред Стар" со счетом 8:3. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

